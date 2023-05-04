VIDEO: Perrito se fue como “gorda en tobogán” por aventar a su dueña.

Los perritos son la mejor de las compañías, se dice que son el mejor amigo del hombre, como este perrito que pasó una tarde increíble con sus dueños y seguramente jamás la olvidarán, ya que quedó plasmada en este video que se volvió viral. Esta familia decidió darse un chapuzón en un lago, pero se querían divertir al máximo así que se subieron a un tobogán improvisado hecho con plásticos lo cual facilitó que se deslizaran hasta el lago.

Te puede interesar: ¡Perrito se cae al agua por andar de antojadizo!

Cuando una mujer se estaba preparando para aventarse por el tobogán, llegó su perrito y le dio un empujón que la hizo bajar rápidamente, pero el perrito no contaba con que sus pequeñas patitas se resbalaran, porque el plástico estaba mojado así que cuando resbaló cayó detrás de su dueña hasta llegar al lago donde se refrescó por maldoso. Este es un claro ejemplo de que no solo a los hombres les llega el karma al instante, ya que a este perrito se fue como "gorda en tobogán" después de hacer su pequeña broma y seguro que se llevó un gran susto que terminó por darle un buen baño.