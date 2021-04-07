La Voz Kids: Los equipos de nuestros queridos coaches quedaron conformados por estos talentosos pequeñitos.

El día de ayer, fuimos testigos de la última noche de audiciones de La Voz Kids 2021, donde pequeñitos muy talentosos subieron al escenario para conquistar a todo México con su ternura, carisma y energía.

Nuestros queridos coaches Belinda, Mau & Ricky, María José y Camilo también se conmocionaron hasta las lágrimas, ya que fueron testigos de todo el talento que existe en México.

Los momentos de diversión no faltaron en las audiciones del reality show, pues los concursantes nos provocaron carcajadas con sus travesuras arriba del escenario. Sin duda, las sonrisas de los pequeños iluminaron millones de hogares mexicanos.

Por si fuera poco, nuestros queridos coaches hicieron hasta lo imposible por incorporar a los niños más talentosos a sus filas.

La bellísima Belinda regaló ositos como parte de su estrategia, mientras que María José endulzó los oídos de los aspirantes con poderosas palabras.

Por su parte, Camilo utilizó su peculiar bigote para incentivar a los niños a unirse a su equipo. Además, Mau & Ricky llamaron a sus colegas del medio artístico para convencer a los pequeños de unirse a sus filas.

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Así quedaron conformados los equipos de La Voz Kids 2021

Belinda arrasó con los participantes más carismáticos, pues se quedó con Jesús, Mario, Damián y Leonardo, Christian, Carlos, Randy, Romina, Azul, Ziadany, Santiago, Faryad, Sarah, Mabel, Sofi y Sol.

Camilo también vivió fascinantes noches de audiciones, ya que integró a sus filas a Alex, Ferchis, Salma, Valentina, Camila, Óscar, Wendy, Santiago, Luis Ángel, Luis Enrique, Emily, Mariana, Hannia, Camila y Edgar.

Además, nuestra querida María José se ganó el corazón de Renata, Leyli, Ale, Alexa, Ximena, Mauro, Alexis, Johan, Valentina, Ángel, Andrey, Sophia, Anaís, René y Andrea.

Por último, el talentoso dueto de Mau & Ricky se quedó con Daniel, Kristiane, Sofía, Nicole, Erick, Romina, Alexandra, Tati, Vale, Daniel, Jan Pablo, Adelfo, Frida, Naomi y Leonardo.

Las Batallas están a punto de iniciar el próximo lunes 12 de abril a las 7:30pm por Azteca UNO. No te pierdas a los más pequeñitos haciendo hasta lo imposible para ganar La Voz Kids 2021.

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