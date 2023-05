¿Cómo utilizar la nueva función de edición de mensajes en WhatsApp?

¡Emocionantes noticias para todos los usuarios de WhatsApp! La aplicación de mensajería más popular del mundo ha lanzado una función altamente solicitada que cambiará la forma en que nos comunicamos.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

¿Alguna vez has enviado un mensaje y te has arrepentido inmediatamente después? ¿O has cometido un error tipográfico que te ha dejado con la sensación de querer desaparecer? Bueno, ¡prepara tus dedos para aplaudir de alegría! WhatsApp ha presentado una nueva función revolucionaria que te permitirá editar y corregir esos mensajes enviados en un abrir y cerrar de ojos.

En esta guía, te diremos cómo utilizar esta función paso a paso, para que nunca más tengas que preocuparte por errores vergonzosos en tus mensajes. ¡Toma nota y continúa leyendo!

Te puede interesar: Así puedes tener la cuenta de tu pareja en WhatsApp.

¿Cómo editar un mensaje de WhatsApp paso a paso?

Para editar un mensaje de WhatsApp paso a paso, sigue los siguientes pasos:



Abre la conversación en la que se encuentra el mensaje que quieres editar.

Mantén presionado el mensaje que deseas editar hasta que se resalte en gris.

Selecciona la opción “Editar” que aparece en el menú que se muestra en la parte superior de la pantalla.

Haz los cambios que desees en el mensaje y pulsa envíalo.

Ten en cuenta que solo puedes editar mensajes en un plazo de tiempo limitado de 15 minutos. Después de ese tiempo, ya no podrás editar el mensaje. Además, cabe mencionar que tus contactos pueden ver que has editado un mensaje.

¿Cómo borrar un mensaje enviado en WhatsApp?

Por otra parte, para borrar un mensaje enviado en WhatsApp, sigue los siguientes pasos:



Abre la conversación en la que se encuentra el mensaje que quieres borrar.

Mantén presionado el mensaje que deseas eliminar hasta que se resalte en gris.

Selecciona la opción “Eliminar” que aparece en el menú que se muestra en la parte superior de la pantalla.

Selecciona la opción “Eliminar para todos” si quieres eliminar el mensaje tanto de tu dispositivo como del dispositivo del destinatario del mensaje. Si sólo quieres eliminar el mensaje de tu dispositivo, selecciona “Eliminar para ti” y listo.

Al igual que la función de editar mensaje, debes tener en cuenta que sólo puedes eliminarlo dentro de un plazo de tiempo limitado. Después de ese tiempo, ya no podrás eliminarlo para todos los receptores.

Te puede interesar: WhatsApp: ¿Cómo usar la app sin internet?