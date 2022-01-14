¿Por qué suspendieron las infracciones de tránsito en el Edomex?

El Gobierno del Estado de México dio a conocer la suspensión de infracciones de tránsito en 14 municipios como Tecámac, Huixquilucan, Ecatepec, Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan, Coacalco, Cuautitlán, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Chalco y Texcoco.

La medida forma parte de una estrategia para disminuir los contagios de COVID-19, realizar una renovación y actualización de equipos, así como para detener actos de corrupción.

El Gobierno del Estado de México decidió frenar temporalmente la aplicación de infracciones a automovilistas, así como invitar a los conductores a seguir debidamente el Reglamento de Tránsito.

La iniciativa nace a propósito de las quejas a los agentes de tránsito y al cuerpo policíaco del Edomex por parte de los conductores, quienes han denunciado supuestos actos de corrupción en algunos municipios.

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¿Cómo denunciar un acto de corrupción?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México pide a los denunciantes recopilar datos como fecha, hora y lugar del percance, además del nombre, cargo, agrupamiento y descripción física del denunciado.

La persona que denuncia debe presentar fotos o videos del percance como prueba, en caso de contar con ellos.

La matrícula del vehículo en el que se transportaba el denunciado es otra prueba, además de la descripción de su uniforme y automóvil.

La denuncia puede realizarse vía telefónica, presencial, a través de redes sociales o correo electrónico de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

La suspensión de multas en algunos municipios del Estado de México ha dividido la opinión entre los mexicanos, quienes aseguran que podrían desatarse otras problemáticas. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, tampoco ha expresado si la medida se implementará en todo el Edomex.

La medida busca detener a los policías que paran a los conductores sin razones válidas y que después intentan extorsionarlos u otorgarles infracciones que no corresponden a una falta vial.

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