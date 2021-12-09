WhatsApp tendría una tercera palomita azul para captura de pantalla.

Ha comenzado a sonar fuertemente el rumor respecto a que WhatsApp tendría una tercera palomita azul para avisar captura de pantalla, pero la aplicación no ha confirmado o desmentido la información.

Según diversos supuestos, la tercera palomita azul ayudaría para informar a los usuarios de la app que una persona hizo una captura de pantalla en la conversación.

De esta manera, si alguien violó tu privacidad, sin tu consentimiento, podrás enterarte de una manera muy sencilla. Lo anterior podría ser una una buena herramienta de protección, pero es solo un rumor, pues hasta el momento no hay información oficial al respecto.

De hecho, ni Meta, WhatsApp o WABeta Info han desmentido dicha información, una de las más sonadas que envuelven a la aplicación de mensajería instantánea.

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Los mensajes temporales de WhatsApp

WhatsApp ha anunciado nuevas opciones dentro de los mensajes temporales con las que se pueden establecer chats completos de esta manera o medir el tiempo que estos permanecen guardados en la aplicación de mensajería.

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