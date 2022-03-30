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FOTOS | El día que Will Smith se burló de un músico calvo: “Es un chiste”.

Reviven en redes sociales un video donde se puede ver al esposo de Jada Pinkett burlándose de un hombre con alopecia y se preguntan ¿por qué le dolió ahora?

Por: TV Azteca

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