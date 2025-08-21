Así se despidió la esposa de Xava Drago del cantante de CODA

Para Xava Drago durante gran parte de su carrera musical, su familia fue parte importante en su vida, en especial en los últimos años, donde tuvo que acudir a varios tratamientos para poder sobrellevar la grave enfermedad que dominó su cuerpo.

Tras el anuncio de la muerte del cantante de CODA, la esposa del vocalista dejó un último adiós en sus redes sociales. Una noticia que sorprendió a varios usuarios y seguidores de la agrupación al darse a conocer su repentino deceso.

¿Quién es Ela Cortez?

Ela Cortez fue la esposa del cantante de CODA, Xava Drago. Durante muchos años su nombre e identidad permanecieron en el anonimato. Aunque no se cuenta con mucha información sobre su historia o la forma en que se relacionó con el vocalista, se sabe que es una actriz, modelo y fotógrafa.

En sus redes sociales, podemos ver que Ela, apoyaba constantemente al cantante, al promocionar todos los eventos y hacía difusión para que se hicieran donativos para los tratamientos médicos de su esposo. Con ella tuvo a su hija Sofía, identidad que han ocultado del ojo público. Antes de ella, ya contaba con su otra hija Nicole, de un matrimonio anterior.

¿Cuál fue su mensaje de despedida para Xava Drago?

Desde el 2024, ya se sabía que el vocalista padecía de cáncer de estómago, momento en el que pidió donativos para poder hacer el pago de tratamientos. Para el 9 de agosto del 2025, Xava Drago agradeció todo el apoyo de sus fans y explicó que los doctores ya no podían hacer nada por él.

Hasta que el 21 de agosto del 2025, oficialmente se anunció su fallecimiento en las redes sociales del cantante de CODA. Sin embargo, su esposa, también publicó el triste anuncio, acompañado de un mensaje al final de despedida que decía lo siguiente:

“Con toda tristeza les cuento que mi Xava Drago la voz de CODA se fue a cantar al cielo, un cielo en donde estará más tranquilo, sin dolor y mucha paz. Gracias a todos por su apoyo siempre, por no dejarnos, los quiero mucho”

Siendo un anuncio triste, puesto que a sus 56 años falleció, dejando un importante legado en el género musical del Hard Rock. Ahora todos recuerdan la gran trayectoria que dejó en su camino para las generaciones próximas.