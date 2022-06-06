¡Yahir es el conductor de La Academia!

Yahir es uno de los cantantes del género pop y baladas más descatados de México, quien comenzó su carrera artística como integrante de nuestro porgrama La Academia Primera Generación.

Fue en el año 2002, cuando el sonorense se quedó con el cuarto lugar de la competencia, ganándose el cariño y el reconocimiento del público.

Yahir lanzó su álbum debut de título homónimo en el año 2003, así que el público pudo disfrutar de sus primeros éxitos como Regresa a mí, Yo soy, Tu piel, Ellas, Carnaval y más.

Yahir cuenta con 266 mil suscriptores en YouTube y en su cuenta de Instagram está a punto de llegar al millón de seguidores.

Yahir es el elegido para ser conductor La Academia

Toda esta trayectoria es reconocida en esta nueva edición de La Academia, pues Yahir será el encargado de conducir el reality de canto número uno de la televisión mexicana.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver el estreno de La Academia?

Recuerda que el próximo domingo 12 de junio a las 8 p.m. podrás ver el estreno de La Academia a través de la señal de Azteca UNO.