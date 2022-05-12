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FOTOS | Yalitza Aparicio posó en bikini y habló de amor propio.

La actriz y activista mexicana Yalitza Aparicio, habló de amor propio luego de posar en bikini, “Soy la versión más joven del resto de mi vida”.

Por: TV Azteca

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