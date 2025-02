Yeri Mua responde a comparaciones con Danna Paola por su nuevo look

Vaya alboroto que provocó Danna Paola con el lanzamiento de su nueva canción junto a Santa Fe Klan, pero también con su nuevo look, el cual es bastante similar a la influencer y creadora de contenido conocida como Yeri Mua .

¿Cuál fue el nuevo tema que Danna Paola lanzó con Santa Fe Klan? El pasado 13 de febrero, Danna Paola y Santa Fe Klan lanzaron la canción “Nada Es Para Siempre”, la cual tiene más de un millón de reproducciones en YouTube.

Pero el detalle que más llamó la atención de los seguidores de Danna Paola fue su nuevo look, mismo que le valió comparaciones con la ‘Bratz Jarocha’, quien tiene el mismo color, corte y forma de cabello.

¿Cómo es el nuevo look de Danna Paola?

A través de sus redes sociales, Danna Paola presumió su nuevo look, dejando atrás el tono castaño para darle la bienvenida a los tonos rojizos y naranjas. El cambio fue tan radical que no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes la llenaron de halagos.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Los seguidores de Danna Paola se hicieron presentes con comentarios como: “Yeri Mua, ¿eres tú?”, “No lo sé, pero aquí le da un aire a Yeri Mua”. “Creí que era Yeri Mua”, “¿Danna Mua?”, “La Yeri versión delux, premium, advanced, limited edition”, “Yeri Mua, luces muy bien”, “No soportó tanta belleza María Belén”, “Yeri Mua multiverse” y “Quería ver los comentarios para ver si era la única que le vio el parecido con Yeri Mua”.

¿Cómo reaccionó Yeri Mua?

Las comparaciones con Danna Paola no se hicieron esperar, por lo que Yeri Mua no tardó en pronunciarse en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotos y videos del concierto que ofreció el pasado fin de semana en The Yost Theater en Santa Ana, California, en donde también estuvo presente Danna Paola.

Ambas cantantes aprovecharon para echar por tierra los rumores de una posible rivalidad y responderle a quienes aseguraron que se parecían: “Gracias por venir, preciosa”, escribió Yeri Mua en la imagen compartida por Danna Paola.