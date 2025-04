Yeri Mua llora al recordar que gastó casi medio millón de pesos para arreglarse los dientes

Yeri Mua es una de las creadoras de contenido y cantantes más controvertidas de México, y recientemente rompió en llanto al revelar que se gastó casi medio millón para arreglarse los dientes.

Según reveló Yeri Mua, decidió arreglarse su dentadura debido a las constantes críticas que recibió en plataformas digitales por parte de sus haters que constantemente la llamaban “dentona”.

¿Cuánto pagó Yeri Mua para arreglarse los dientes? En el video que Yeri Mua compartió con sus seguidores en redes sociales, la ‘Bratz Jarocha’ reveló que se gastó 400 mil pesos en arreglar sus dientes.

“Y no lo digo por presumir, lo digo porque tener dentaduras de carillas son muy caras, dolorosas, no siempre encuentras tu dentadura ideal”, expresó la cantante y creadora de contenido con los ojos llenos de lágrimas.

¿Su nueva dentadura le costó más que dinero?

Según la ahora cantante, su nueva dentadura le costó más que 400 mil pesos, también le costó su autoestima. “Me hacía mucha burla por mis dientes, pero ya lo logré, ya me quité la dentona se me quitó".

¿Tuvo complicaciones al arreglarse los dientes?

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para Yeri Mua, después de arreglarse los dientes, pues reveló que hacerlo tuvo severas complicaciones y dolores. ”Me costó mucho dinero y mucho dolor para quitarme lo pu… dentona, pero ya no más”.

No obstante, en otro video reveló que no le importa el dolor con tal de verse bonita. “Me estoy muriendo de dolor y quiero llorar (...) Si es dolor por belleza, les juro que me importa una mier...Ya no hay más caballito. Yeri Mua con dientes chiquitos y no salidos, pero me dolió un chin...”.

