FOTOS: Así luce en la actualidad “Michel”, el francés de Yo Soy Betty, La Fea.

Pasan los años pero no dejamos de hablar y de disfrutar de una de las telenovelas que sigue rompiendo récords alrededor del mundo y que se ha llevado nuestro corazón. Nos referimos a Yo Soy Betty, La Fea, es por eso que queremos mostrarte a uno de los personajes de la serie que conquistó el corazón de nuestra querida Betty. Hablamos de 'Michel', el francés que enamoró a todas.

¿Qué papel tenía 'Michel' en 'Yo Soy Betty, La Fea'?

Patrick Jean Delmas nació en París el 28 de febrero de 1966 y es un actor de cine, teatro y televisión francés nacionalizado colombiano. Es quien interpretó a 'Michel' en Yo Soy Betty, La Fea. Adentrándonos en la historia, recordemos que 'Michel' se encuentra con nuestra adorable Betty en Cartagena, donde ella asiste para empoderarse y cambiar su imagen. Fue precisamente 'El empresario francés", quien se convirtió en el apoyo incondicional y terminó enamorándose de nuestra protagonista.

El tiempo ha pasado y queremos contarte en lo que se ha convertido este personaje en la actualidad.

¿Cómo luce en la actualidad 'Michel', el francés de Yo Soy Betty, La Fea?

Patrick Delmas inició su carrera en Francia, su país natal y se pueden relatar algunas producciones como Antoine Rives, Bouges y Le Chant de L’ homme M en las que participó, para posteriormente, en 1996, visitar Colombia y grabar algunas escenas de una serie francesa titulada 'Aventures Caraibes', tiempo después regresaría al país cafetero para iniciar ahí su trabajo.

Luego de formar parte de Yo Soy Betty, La Fea, Patrick continuó con su carrera de actor de nueva cuenta con un personaje francés en la telenovela 'Pecados Capitales' y también participó en otras producciones como 'La Viuda de la Mafia' y 'Aquí No Hay Quién Viva', 'En Los Tacones de Eva', 'Hasta Que La Plata Nos Separe' y 'Venganza', por mencionar algunas.

Actualmente sigue en el campo de la actuación, incluso se muestra activo en redes sociales, donde acumula casi 270 mil seguidores en Instagram.

Se casó con María Fernanda Cortés, ‘Mafe’, como le dice de cariño, y según contó en una entrevista se comunicaban en italiano, pues él no sabía español ni ella francés, pero con el tiempo dominó el idioma.

Ambos crían a Nicolás, hijastro de Patrick y al hijo que tuvieron, llamado Julián.

Así que aunque no tuvo suerte con Betty, fuera de la pantalla 'Michel' sí supo ganar en el amor.

'Yo soy Betty, la fea' está de regreso en las pantallas y podrás disfrutarla por Azteca UNO a partir del próximo lunes 9 de enero a las 19:30 horas.