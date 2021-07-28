Familia de Yoseline “N” festeja cumpleaños de la youtuber. (VIDEO)

El pasado martes 27 de julio, Yoseline “N” cumplió 31 años de edad y recibió una llamada hasta Santa Martha Acatitla por parte de sus seres queridos.

Yoseline "N" se encuentra en prisión por presunto delito de pornografía infantil

Hablamos EN EXCLUSIVA con Airana Suárez y con sus abogados, quienes nos detallaron la denuncia en contra de la youtuber YosStop.

Su novio Gerardo González, su mamá Marina Badui y otros amigos de la imputada llamaron a YosStop para cantarle Las Mañanitas.

Gerardo compartió el momento exacto donde la youtuber contestó el teléfono y agradeció con la voz cortada.

“Muchas gracias, los quiero mucho, quiero agradecerles a todos por estar ahí, yo creo que igual todo pasa por algo, y en esas ando como en el ‘para qué’, para qué estoy pasando esto, de aquí qué voy a hacer, qué voy a necesitar, qué voy a aprender, y todo lo que observo lo escribo, los amo a todos”, se escuchó a YosStop vía telefónica.

La pequeña reunión contó con las personas más allegadas a la influencer, pero faltó el youtuber Ryan Hoffman, hermano de la acusada por presunta pornografía infantil.

En el video se puede ver a Gerardo González derramar unas cuantas lágrimas al escuchar la voz de su novia. Además, el joven aparece cargando a los dos perritos de la creadora de contenido mexicana.

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Mamá de YosStop dedica emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños

Marina Badui, quien también cuenta con un canal de Youtube, tomó su cuenta de Instagram para escribir un emotivo mensaje a su hija Yoseline “N”.

La señora pidió a Dios iluminar y proteger a la detenida en esta contundente etapa de su vida personal.

Además, Marina expresó su amor y cariño a YosStop, prometiéndole reunirse algún día.

“Yosy, mi amor, muchas felicidades en este día tan importante para ti y para mí. Me acuerdo que desde chiquita eras una niña muy hermosa y lo sigues siendo. Te deseo con todo mi corazón, lo mejor aunque ahora no pueda besarte y abrazarte, que estés llena de bendiciones y buenas vibras”, se puede leer en una publicación donde aparecen fotos de la infancia de Yoseline.

Marina concluyó el mensaje deseándole bendiciones y mucha luz a su hija.

“Pronto estaremos juntas primero Dios para celebrar tu cumpleaños. Que Dios te cuide, te proteja y te ilumine siempre en tu camino para que te vaya bien en todo lo que hagas. Te mando todas mis bendiciones y siempre que me necesites y mientras Dios me lo permita estaré a tu lado y para ti. Te quiero y te amo mucho”, concluyó la mamá a través de una publicación en Instagram.

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