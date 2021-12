Luego de permanecer recluida 5 meses en el penal femenil de Santha Martha Acatitla, YosStop confesó los estragos que tuvo en su salud física y mental tras su paso por la cárcel.

Luego de haber estado presa por el delito de pornografía infantil, la youtuber Yoseline Hoffman confesó que se sintió “muerta en vida” en prisión, porque veía a su familia sufrir y no podía hacer nada al respecto.

“Yo creo que nadie es consciente de su libertad hasta que la pierde. Literal, que no es lo mismo. Por ejemplo, no naces con novia o novio, ahí es donde sacan el cliché de ‘no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes’, no naces con eso, pero sí naces siendo libre, hasta cierto punto, y entonces ¿cómo vas a perder algo que siempre has tenido?, nadie lo concibe, y cuando pasa es como… ¡mad...!, esto es mi libertad, ¡esto significa mi libertad!”, dijo en una entrevista.

La charla fue con el diseñador brasileño Diego Ruzzarin, donde además brindó su punto de vista sobre la justicia, porque señaló que ésta como tal no existe, aunque sí la justicia terrenal y “no por el hombre”.

YosStop dijo que en el tiempo que estuvo en prisión se dio cuenta que además de perder su libertad perdió prácticamente todo, incluida su salud mental.

“Porque no solo pierdes la libertad, cuando en teoría solo te privan de tu libertad, pierdes un montón de cosas, pierdes la cabeza, pierdes tu salud mental, pierdes tu salud física, pierdes muchas cosas, pierdes las ganas, o sea pierdes un montón de cosas, entonces, lo que conlleva a perder la libertad real, ¡es horrible!”, aseguró.

YosStop dice haber aprendido la lección

YosStop dijo haber aprendido la lección y lamentó que varias de las personas que conoció en la cárcel no les habia servido porque eran reincidentes y en vez de reformarse salían peor, hasta con sed de venganza.

“En mi caso, para mí sí fue algo que me dejó muchas cosas buenas, y que me hizo conocerme más, y encontré una paz que a lo mejor no hubiera encontrado haciendo mil sesiones de yoga”, se sinceró la youtuber.

