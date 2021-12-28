Alfredo Adame pide perdón a Carlos Trejo y Laura Bozzo. (VIDEO)

Luego de vivir una guerra de declaraciones durante los últimos años, Alfredo Adame tomó una drástica decisión que estaría marcando un gran cambio en su actitud, pues dio a conocer que perdonará a sus dos grandes rivales: Carlos Trejo y Laura Bozzo.

Recordemos que el actor y conductor ha causado una fuerte polémica con su rivalidad con Carlos Trejo, con quien pasó de las declaraciones, las ofensas, hasta llegar a una mesa para concretar una pelea física que terminó con el lanzamiento de una botella en su rostro.

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Sin duda, esta situación consolidó una de las rivalidades más fuertes de los últimos años en el mundo del espectáculo, pero todo llegó a su final, ya que Alfredo Adame sorprendió este martes con la decisión de perdonar al llamado cazafantasmas, incluso se ha hablado de una colaboración entre ambos para los próximos meses, misma que podría llegar a la televisión.

Alfredo Adame perdón a Laura Bozzo

Recordemos que el conductor aseguró hace unos mese que fue el encargado de denunciar de forma anónima a Laura Bozzo, para que fuera investigada por el tema de evasión fiscal, lo que puso en jaque a la peruana, quien tuvo que estar prófuga de la justicia durante unos meses, mientras sus abogados lograron un acuerdo.

Al final, Alfredo Adame sorprendió a sus millones de fans al anunciar que había tomado la decisión de perdonar a Laura Bozzo, por lo que se espera que en algún momento del 2022 ambos regresen a la pantalla chica compartiendo la conducción de un programa.

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La noticia del momento

Esto sería una de las grandes noticias que se robaría todos los titulares de los medios de comunicación, pero solo es una pequeña broma del Día de los Santos Inocentes, pero tengamos un poco de fe, pues todo puede pasar.