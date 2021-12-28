Lyn May se convierte en mamá de gemelos. (FOTOS)

La dulce espera para Lyn May terminó, apenas este día la vedette dio a luz a dos hermosos gemelos en un famoso hospital al sur de la Ciudad de México. Por fortuna, los tres se encuentran en perfecto estado de salud y muy consentidos por la pareja y padre de éstos, Marko D1.

Este 28 de diciembre por fin la también cantante pudo tener en sus brazos a sus dos pequeños varones, quienes pesaron 3 kilos con 200 gramos y 2 kilos con 800 gramos respectivamente.

Aunque la vedette no ha dado declaraciones a los medios de comunicación, fue Marko D1 quien se encargó de dar la noticia e inclusive adelantó que los pequeños frutos de su amor con Lyn, se llamaran Marko y Lino, en honor al gran amor que se tienen y que perdurará en los nombres de los gemelos.

"Estoy feliz de ser papá, ya tengo listos los puros al doble. Mi Lyn se encuentra muy bien, fue parto natural y ya le llevaron a nuestros gemelitos a su cuarto y los está amamantando", dijo la pareja de Lyn May.

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Lyn May es mamá a los 68 años

Hace unos meses, la famosa dejó con la boca abierta a todos, pues a sus 68 años anunció que sería mamá y hasta publicó la foto del ultrasonido en su cuenta personal de Instagram.

Muchas personas pensaban que era biologicamente imposible por su edad, pero la también cantante publicó una serie de fotos con el cantante Markos D1, el prometido de la actriz, que por cierto, es 30 años menor.

“Estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo y Marcos D1 está muy contento que será papá", dijo Lyn en sus redes sociales.

Sin embargo, Lyn May meses después desmintió su supuesto embarazo y por lo tanto, no tuvo ningún bebé. ¡Inocente palomita que te dejaste engañar! Recuerda que este 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes.

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