YosStop comparte primer VIDEO tras disculpa a Ainara Suárez.

Después de cinco meses de haber publicado su último video y que su vida diera un giro completamente inesperado al estar en la cárcel, la popular youtuber YosStop reapareció en su canal oficial de la popular plataforma para compartir un video titulado 'Historia de discriminación hacia las mujeres'.

Este es el primer video luego de que la youtuber estuviera cinco meses privada de su libertad en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla por la denuncia de Ainara Suárez.

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El nuevo video de YosStop

YosStop dio un contexto sobre la historia del rol femenino en las diferentes culturas del mundo. Posteriormente detalló sobre los avances en los derechos de las mujeres en la sociedad.

"Aún así, hoy en día siguen existiendo muchísimas cosas de desigualdad. Esta lección de historia es solamente un pequeño vistazo al profundo problema que hay todavía, al problema que siguen viviendo muchísimas mujeres en nuestro país, en otros países y en todo el mundo", expresó.

Además, terminó con una reflexión dirigida a los hombres, quienes desde su punto de vista son parte fundamental del cambio.

Hombres, creo que también es importante que ustedes lo sepan y ayuden a este cambio, y es una lucha por la que tenemos que seguir para que la igualdad realmente llegue a existir

YosStop habla por las mujeres que se encuentran presas

Compartió a través de sus redes sociales todo lo que viene para ella, entre sus proyectos está ayudar a otras mujeres que están en la cárcel.

"Perdí mi libertad, nunca me lo hubiera imaginado, acabo de salir después de cinco meses de un centro de reclusión donde fui una PPL más, o sea una persona privada de su libertad, donde viví una catarsis total y ya les iré contando sobre mi experiencia y sobre todo lo que viví y aprendí eventualmente", subrayó.

El verdadero objetivo de este video es contarles qué sigue, qué viene, qué va a pasar conmigo, para empezar, voy a retomar algunos proyectos, como mis estudios de psicología que se vieron obviamente interrumpidos, vamos a continuar con el podcast de ‘Somos dos’, donde salimos Gerardo y yo hablando de diferentes temas

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YosStop fue vinculada a proceso como consecuencia de lo que dijo en su video 'Patética generación' en el 2018, en el que describió la violación que vivió Ainara Suárez cuando era menor de edad.

