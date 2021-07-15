Convocan fans a marcha para exigir libertad de Yoseline “N”.

La youtuber Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop en las redes sociales, se encuentra en Santa Martha Acatitla acusada de presunta pornografía infantil por parte de Ainara Suárez.

Ainara Suárez sufrió un abuso sexual cuando era menor de edad

Y aunque la creadora de contenido ha recibido todo tipo de críticas por el video Patética Generación, también cuenta con el apoyo de sus fanáticos.

Y es que, admiradores de la artista, crearon la cuenta de Instagram Justicia para Yoss para convocar a una marcha el próximo 25 de julio a las 3:00pm en Bellas Artes.

Cientos de fanáticos consideran que la vinculación de Yoseline a proceso es “injustica y exagerada”, así que ya preparan una manifestación para apoyar a su youtuber favorita.

“Estamos contigo, creemos en ti”, se lee una leyenda en la cuenta de Instagram de los fanáticos de la hermana de Ginny Hoffman.

No es la primera vez que los fans de la influencer muestran apoyo incondicional a la artista de 30 años. En su momento, se dieron cita a las afueras de la fiscalía para levantar pancartas y gritar consignas en apoyo a la hermana de Rayito.

Te puede interesar: YouTube responde a polémica por desmonetización de videos de Yoseline “N”.

¿Por qué fue vinculada a proceso Yoseline “N”?

YosStop se envolvió en una de las polémicas más grandes de su carrera artística tras publicar el video Patética Generación en Youtube.

La mexicana habló del abuso sexual de la joven Ainara Suárez y además confesó tener un video en su poder del mismo.

Yoseline fue capturada por elementos de seguridad de la Ciudad de México y trasladada al reclusorio de Santa Martha Acatitla.

El futuro de la polémica youtuber se dará a conocer en los próximos meses, cuando el juez esté listo para determinar la libertad o la encarcelación de Yoseline.

Gerardo González, novio de YosStop, confesó que tuvo la oportunidad de ver a su pareja en prisión. Además, el joven dio a conocer una carta escrita por la misma artista, quien se dijo ansiosa por reunirse con sus mascotas y con sus seres queridos.

También te puede interesar: ¿Cuántos años pasaría en la cárcel Yoseline “N” si es encontrada culpable?