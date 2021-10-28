Los mejores memes que dejó el cambio de nombre de Facebook.

Durante una transmisión en vivo, se anunció que la red social Facebook ahora se llamará Meta. Esta noticia causó sorpresa en todo el mundo y provocó que los usuarios se despidieran con los tradicionales memes.

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Y es que se trata del cambio más significativo por parte de la empresa que lidera Mark Zuckerberg, que se ha convertido en una de las más importantes del planeta.

Reacciones en redes sociales

A través del evento Facebook Connect, transmitido en vivo, se dio a conocer el cambio de nombre a Meta. Otro de los planteamientos de la empresa es realizar tecnologías de realidad virtual, tal como lo ofrecen los lentes Oculus, lo que representaría un paso adelante para percibir la vida entre seres humanos.

La última falla de Facebook

Hace tres semanas, Facebook dio a conocer que sus aplicaciones presentaban errores de acceso para los usuarios, fue la segunda caída masiva después de que el pasado 9 de octubre también experimentó fallas a nivel global.

Recordemos que los sitios más afectados se encontraron en Norteamérica y Europa, pues esta interrupción impidió el acceso a Facebook y a la plataforma Instagram.

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En lo que llega Meta, te presentamos los mejores memes publicados en redes sociales.

Cuando te enteras que Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta pic.twitter.com/xMhY0cmFX4 — Pastora Del Divino Miembro 🐍🔥 (@Nocticula66) October 28, 2021

Mark Zuckerberg pensando el nuevo nombre Meta de Facebook pic.twitter.com/urUydIsqfT — Karl Marx ✊🏼 (@KarlMarxspain) October 28, 2021

Eso de que Facebook ahora se va a llamar Meta me hace empatizar con la gente que aún llama Comcel a Claro. pic.twitter.com/6tai8VFSXe — Jhony Ramírez Junco🎄☃️ (@jramirezjunco) October 28, 2021