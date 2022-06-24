Este fue el último VIDEO de Yrma Lydya antes de su asesinato.

En las últimas horas se confirmó la muerte de la cantante de regional mexicano Yrma Lydya, quien fue asesinada por su esposo Jesús Hernández Alcocer, mejor conocido como ‘El Abogado’, en un restaurante de la Ciudad de México ayer 23 de junio, después de dispararle en tres ocasiones.

El mundo de la música y del espectáculo se cubrió de luto después de que la intérprete de 21 años fuera privada de la vida por su esposo, un abogado de 79 años, que le disparó a la joven al interior del restaurante Suntory, ubicado entre las calles Torres Adalid y Avenida Magdalena, en la colonia Del Valle.

Su muerte fue confirmada por GranDiosas, show que reúne a grandes exponentes de la música mexicana como Ángela Carrasco, Alicia Villarreal, entre otras, a través de sus redes sociales: “Nuestro más sentido pésame. Compartiste con nosotras y es una tristeza hoy despedirte. Nuestras condolencias a su familia y amigos”.

Cabe destacar que la joven intérprete fue invitada especial en algunas presentaciones del show por diversos estados de la república y en reiteradas ocasiones reveló lo mucho que significaba para ella formar parte de la gira de GranDiosas.

“Para mí es un honor compartir el escenario con estas grandes cantantes que he admirado desde que yo era una niña, ser parte de ‘GRANDIOSAS’ para mí es un sueño porque cantar y aprender de estas Diosas es para mí todo un privilegio inimaginable que ahora estoy realizando”, publicó Yrma Lydya cuando recibió la invitación para formar parte del espectáculo.

Minutos después de confirmar su deceso, GranDiosas publicó un video donde aparece la finada cantante interpretando el tema “Señor Amor”, de Armando Manzanero, a manera de homenaje.

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La última canción que interpretó Yrma Lydya

Por su parte, la agrupación los Herederos del Bolero, que compartió gratos momentos en vida con la cantante, compartió a través de su cuenta de Facebook el fragmento de un video en donde la finada Lydya aparece entonando la canción “Mucho Corazón” de la compositora mexicana Ema Elena Valdelamar.

En el video se aprecia su gran voz, así como el sentimiento que le imprimía a cada una de las canciones que interpretaba.

“Hoy recibimos una llamada con la lamentable noticia de que la querida cantante de música ranchera y amiga Yrma Lydya con tan solo 21 años de edad perdió la vida hace unas horas a consecuencia de un arma de fuego esta noche jueves”, publicó la agrupación.

¿Cómo sucedieron los hechos? De acuerdo con el titular de la SSC-CDMX, Omar García Harfuch, el hombre identificado como Jesús ‘N’, le disparó a su esposa en tres ocasiones; sin embargo, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana junto con otra mujer que lo acompañaba, por lo que ya fue abierta la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.