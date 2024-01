Yuri y Paquita la del Barrio lanzaron la nueva versión del tema “Cheque en blanco”

Yuri y Paquita la del Barrio, un par de veracruzanas dice: “Yo no busco quién me quiera, ni pretendo financiera que me avale lo que soy”. Esta es la letra de “Cheque en Blanco”, tema icónico en voz de Paquita la del Barrio, escrito por Emma Elena Valdelamar que sonará a ritmo de banda en la voz de estas dos grandes de la música mexicana.

¿Qué dijeron Yuri y Paquita la del Barrio? En entrevista exclusiva para Ventaneando, Paquita la del Barrio dijo que “(Cheque en Blanco) Es una de mis primeras canciones, de las primeras que grabé y pues gustó mucho y se quedó”.

Por su parte, Yuri aseguró que “Paquita es una estrella y para mí es un honor cantar con ella, hay fila para grabar con ella porque muchas mujeres queremos estar con ella, yo soy una de las suertudotas y sobre todo en esto que ha regresado mucho, la música regional mexicana”.

¿De qué trata el video?

Durante el video, Yuri personifica a una investigadora privada que es contratada por Paquita para saber si la engaña su pareja. Descubrimos que la historia del video no está tan lejos de la verdad.

¿Paquita la del Barrio alguna vez contrató a un investigador privado?

Al preguntarle a Paquita la del Barrio si en algún momento contrató a un investigador privado, la intérprete de temas como “Rata de dos patas”, “Tres veces te engañé”, “Azul celeste”, “Pobre pistolita”, “Hombres malvados” y “Me saludas a la tuya”, entre otras, aseguró que sí contrató a alguien para seguir a un “inútil”.

“Sí es cierto, todo lo que he dicho en entrevistas lo he vivido. Una vez, cuando por primera vez me fui a España y unas personas, dos mujeres estaban viendo mi show, bajé y estaba llore y llore yo, entonces me preguntaron ¿por qué lloraste tanto ahora? Y ya les platiqué lo que me había pasado, de que notaba que mi esposo me estaba engañando”, recalcó Paquita la del Barrio.

“Les dije (a las mujeres) si ustedes me ayudan, son mis amigas, les encargo que lo investiguen. Les encargué y tal como les dije así sucedió. Me fui a España, regresé y vinieron ellas a verme y les pregunté ¿qué me tienen? Me enseñaron papeles hechos por ellas en donde el señor estaba con la señora y una hija de 12 años”, finalizó.

