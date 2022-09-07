Survivor México: Desenmascaran a Yusef como el verdadero villano.

Los primeros días dentro de la Fusión han sido fundamentales para todos los participantes de Survivor México, por lo que las estrategias de varios han quedado al descubierto y muchas otras situaciones se han aclarado.

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En su momento, una de las situaciones que más polémica causó fue la salida de Saadi, quien sufrió una gran traición cuando le quitaron el tótem, lo que terminó con su salida de Survivor México, aunque finalmente regresó con Los Otros.

Fue en la Fusión, donde Saadi logró conocer toda la verdad de la estrategia que terminó con su salida de Survivor México.

Saadi conoce la verdad sobre su eliminación con Jaguares.

Saadi recordó el momento en que Yusef le pidió el totem y le aseguró que se lo iban a rolar semana a semana, pero justo en ese momento fue eliminada.

Al final, salió de dudas y le preguntó de forma directa a David, quien le respondió que no solo fue culpa de Gabo, sino que Yusef tuvo mucho que ver en su salida.

Sí pasó algo, yo me enteré al final prácticamente. Yo no lo hice con intención, ni de chisme, ni de perjudicar a nadie, simplemente me gusta la justicia. No dije “no estoy de acuerdo”. Hubo gente detrás (Viri y Yusef)

Al conocer la verdad, Saadi aseguró que no estaba molesta con Gabo, pues solo fue parte de un plan orquestado por Yusef.

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Yo no estoy molesta con Gabo, porque sé que él no orquestó todo esto. Siento que Gabo quería mucho a Viri y a Yusef, lo hizo sin pensar. Yo siempre lo dije, lo usaron como un peón

Sin duda, todos quieren hacer su propio estrategia, pero todo parece indicar que nadie confía en Yusef para hacer una alianza.

