Cuchao y Julián preparan estrategia para sacar a Yusef de Survivor México.

La fusión ha llegado a Survivor México, por lo que las tribus Jaguares, Halcones y Los Otros han quedado desintegradas para dar paso a nuevas estrategias.

Yusef es el participante con más estrategias en su contra, pues sabemos que ha protagonizado múltiples polémicas a lo largo de la competencia.

Rogelio, Julián, Kenta, Cuchao, Catalina y ahora Cyntia forman parte de la lista de enemigos del biólogo, quien tendrá que luchar más que nunca por el collar de inmunidad individual.

Por su parte, Julián y Cuchao se encuentran preparando una estrategia en contra de Yusef, y aseguran que votarán por él en Concejo Tribal.

"No creen que vamos a votar por Yusef, pero yo seré el primero en poner el nombre de Yusef con un atentantemente, Cuchao", dijo el exintegrante de la Tribu Halcón en el refugio.

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¿Yusef está en riesgo en Survivor México?

Por su parte, Julián también sabe que el biólogo tiene a varios enemigos, por lo que podría jugarle en su contra muy pronto: "Semana a semana ha mostrado malas acciones, malas actitudes y traiciones a su gente".

Poco a poco, todos los participantes han creado alianzas con las personas más confiables, incluso Cyntia podría tomar un rumbo distinto dentro de la competencia: "Cynthia ya no aguanta a Yusef ni a Santi", expresa Julián en el avance de esta noche.

Quien también se ha dado cuenta de la controversia que enfrenta Yusef es Ale Saadi, quien expresa que el biólogo debe ganar el collar de inumunidad individual para salvar su estadía dentro de la competencia.

"La verdad es que si Yusef no gana el collar de inmunidad individual tiene la soga hasta el cuello", dijo la participante, quien además acusa a Yusef de crear una estrategia con Gabo Cuevas para robarle tótem.

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