Yusra Mardini, la atleta que huyó de Siria y salvó la vida de 18 personas.

La hazaña de la integrante del Equipo Olímpico de Atletas Refugiados la llevó a conseguir el título de Embajadora de Buena Voluntad en 2017.

Los Juegos Olímpicos es la justa máxima del deporte a nivel mundial, sin embargo, además de ver hazañas increíbles, también conocemos historias inspiradoras que nos roban el corazón, como la de la Yusra Mardini, la atleta olímpica que huyó de Siria y salvó a 18 personas de morir ahogadas.

Cuando tenía tan sólo 17 años la guerra que estalló en Siria en 2011 obligó a Yusra y a su hermana a dejar su país luego de que una bomba destruyera su casa y el techo de la piscina donde entrenaban, por lo que decidieron que lo mejor era huir.

Las hermanas Mardini tuvieron que emprender un viaje en una embarcación junto a 18 personas más para salir de Siria, sin embargo, todo se complicó cuando el humilde barco en el que se transportaban, se detuvo en medio del mar.

Al saber que la mayoría de las personas que también huían no sabían nadar, las hermanas se lanzaron al mar para empujar la embarcación: “Con una mano sujetaba la cuerda que estaba atada al bote, mientras que nadaba con la otra y los pies”, recordó Yusra.

La atleta olímpica aseguró que no estuvo dispuesta a dejar morir a la gente que viajaba con ella: “Habría sido vergonzoso si la gente en nuestro bote se hubiera ahogado. Había gente que no sabía nadar. No iba a quedarme sentada y a quejarme de que me iba a ahogar. Si me iba a ahogar, al menos lo haría habiéndome sentido orgullosa de mí y de mi hermana”. Luego de la hazaña Mardini fue nombrada por la ACNUR, Embajadora de Buena Voluntad en 2017.

En 2016 a la edad de 18 años Yusra Mardini fue invitada por el Comité Olímpico Internacional a participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como parte del Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, entonces integrado por 10 atletas.

Actualmente Mardini sigue representando al Equipo Olímpico de Atletas Refugiados en Tokio 2020 donde compite en la natación, disciplina que le permitió salvar su vida y la de 18 personas más.

“No hablamos el mismo idioma y somos de diferentes países, pero la bandera Olímpica nos une a todos y ahora estamos representando a 60 millones de personas alrededor del mundo. Estamos muy felices juntos como equipo”, afirmó Mardini.

