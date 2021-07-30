México lleva dos medallas en Tokio 2020, ¡y muchos cuartos lugares!

Los mexicanos han hecho un excelente papel en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin embargo a la mayoría no le ha alcanzado para una medalla, ¿qué está pasando? Te contamos cómo vamos al momento...

¿Cuántas medallas lleva México en Tokio 2020?

Las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez lograron obtener la medalla de bronce en los clavados sincronizados desde la plataforma sincronizada de los 10 metros. Con un total de 299.70 puntos, se impusieron ante Canadá por una diferencia de tan solo 54 centésimas. Esta es la segunda presea olímpica en la carrera de Ale Orozco, recordemos que conseguió medalla de plata junto a Paola Espinosa en la plataforma de 10 metros en Londres 2012.

Otros mexicanos que pusieron el nombre del país en alto, son Alejandra Valencia y Luis Álvarez en tiro con arco. Superaron los octavos de final de la prueba mixta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras vencer a Alemania con un marcador de 6-2, mientras que en los cuartos de final superaron a Gran Bretaña 6-0. Lamentablemente en semifinales cayeron ante Corea por 5-1, ¡pero dieron la cara contra Turquía y pudieron colgarse la de bronce!

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¿Qué está pasando en la Delegación Mexicana en Tokio 2020? ¡Hay muchos cuartos lugares!

México de momento acumula un total de cinco cuartos lugares en Tokio 2020, ¡a nada de una medalla de bronce! Te contamos quiénes se han quedado cerca del podio.

Selección Femenil de Softbol queda en cuarto lugar.

Las seleccionadas mexicanas pelearon por la medalla de bronce, pero en el duelo ante Canadá no pudieron colgarse la presea, ya que el marcador final quedó 3-2. Luego de eso tiraron sus uniformes a la basura... ¡Y hubo indiganción de toda la Delegación Mexicana de atletas, pues es un orgullo ser mexicano y portar el uniforme por el que han trabajado tantos años!

Clavados Sincronizados Femenil, quedan en cuarto lugar.

Carolina Mendoza y Dolores Hernández estuvieron a nada de acceder al podio de la plataforma de 3m, pero quedaron en cuarto lugar con un puntaje final de 275.10 puntos. Alemania se quedó en el tercer lugar con 284.97 unidades. ¡Cerca del podio!

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Clavados Sincronizados Varonil , quedan en cuarto lugar.

José Balleza y Kevin Berlín Reyes lucharon por la de bronce en la plataforma de 10m. Con un total de 407.31 puntos, se quedaron un peldaño abajo del podio olímpico. Rusia obtuvo la Medalla de Bronce con 439.92 puntos. ¡Un cuarto lugar más!

La dupla conformada por Yael Castillo y Juan Zelaya pero en la plataforma de 3m, también se quedó a pocos puntos de alcanzar la Medalla de Bronce. Con una ventaja de 4 puntos, México quedó en cuarto lugar luego de sumar 400.14 unidades; Alemania fue quien se quedó con el Bronce con 404.73 puntos. ¡Fue una diferencia importante!

Tiro Deportivo Varonil, queda en cuarto lugar.

Jorge Orozco hizo unas primeras rondas perfectas, ¡incluso estuvo en la primera posición! Logró 15 disparos consecutivos en el blanco, pero una mala racha en la ronda previa a las Medallas le impidió subir al podio. ¡Se puso nervioso y sintió la presión olímpica! Orozco falló sus últimos tres disparos, quedándose con 28 puntos de 35 disponibles, ¡así que quedó fuera del podio!

Los Juegos Olímpicos siguen, esperemos ver más medallas y excelentes actuaciones de nuestros paisanos. ¡Vamos, México!

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