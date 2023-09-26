¿Cuál es la mejor zona arqueológica para ver el Eclipse Solar de octubre desde México?

El próximo 14 de octubre de 2023, México será testigo de uno de los fenómenos astronómicos más esperados: un eclipse solar anular. Este evento promete una visibilidad excepcional que se podrá ver en diferentes partes de México, pero la zona idea, superando el 90 por ciento de oscurecimiento, será en la Península de Yucatán.

Y para aquellos que buscan una experiencia única y memorable, la zona arqueológica de Edzná se presenta como el lugar ideal, para apreciar este fascinante fenómeno.

Edzná: Un tesoro arqueológico

Ubicada a 55 kilómetros al sureste de la ciudad de San Francisco Campeche, la zona arqueológica de Edzná es un tesoro histórico que se remonta a la civilización maya. Esta antigua ciudad ha perdurado a través del tiempo, manteniendo su arquitectura impecable y su capacidad para controlar el ambiente circundante.

Estas características hacen de Edzná un lugar especial, no solo para los amantes de la arqueología, sino también para los entusiastas de la astronomía.

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¿Cuál es la ventaja de Edzná para ver el Eclipse Solar?

¿Por qué elegir Edzná como el lugar para presenciar el eclipse solar de octubre? Hay varias razones que hacen que esta zona arqueológica sea una elección destacada. En primer lugar, su ubicación en la Península de Yucatán, garantiza una visibilidad excepcional de este fenómeno celestial. Con más del 90 por ciento de ocultación solar, los observadores en Edzná, disfrutarán de un espectáculo inolvidable.

Además, la belleza y la historia de Edzná añaden un toque único a la experiencia. Mientras esperas el eclipse, puedes explorar las estructuras antiguas y admirar la destreza arquitectónica de la civilización maya. Las pirámides, plazas y sistemas de canales, te transportarán a una época pasada y te harán sentir parte de la rica historia de la región.

¿Cómo disfrutar del eclipse solar de octubre?

Para disfrutar plenamente del eclipse solar anular en Edzná, es importante estar preparado. Asegúrate de llevar gafas de eclipse certificadas, para proteger tus ojos mientras observas el sol. Además, consulta las condiciones meteorológicas para el día del evento y planifica tu visita con anticipación, ya que es probable que muchos otros entusiastas de la astronomía acudan a este lugar especial.

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