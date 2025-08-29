Los fans de Terminator esperaban el “Juicio Final” esta madrugada: ¿qué pasó realmente?

Este 29 de agosto de 2025, la comunidad geek volvió tendencia una vez más el tema del juicio final en redes sociales. Y es que este día se recuerda que este día “se cumplía” una de las versiones alternas del Juicio Final según las películas de Terminator.

Terminator Juicio Final: ¿Por qué los fans lo recordaron en 2025?

Como pasa en varias sagas populares, los fans recuerdan las fechas que ahí se narran para llenar de emes, videos y referencias todas las redes sociales, principalmente Twitter/X, TikTok y foros. En estos sitios con frecuencia los fans aprovechan para bromear sobre la llegada de Skynet, la inteligencia artificial y el avance de la tecnología en el mundo real.

Skynet y la IA: La conexión entre la ficción y la realidad

El hecho de que ocurran este tipo de fenómeno refleja cómo Terminator sigue siendo un referente cultural, especialmente en un momento en que la inteligencia artificial es tema central en la vida diaria. Incluso James Cameron llegó a mencionar en algunas entrevistas recientes que su filme no está muy alejado de la realidad que vivimos ahora.

Mientras la inteligencia artificial no tome control de todo, para los fans, la fecha es una mezcla de nostalgia y humor, pero también una excusa para volver a ver la saga y reflexionar sobre los dilemas que planteaba desde los 90: ¿qué pasaría si las máquinas realmente tomaran el control?

¿Cuándo es el Juicio Final según Terminator?

El juicio final fue el año pasado, te explicamos. En la película se revela que cuando la inteligencia artificial Skynet lanzó un ataque nuclear masivo contra la humanidad fue el 29 de agosto de 2024 a las 2:14 de la madrugada. Por años, con los relanzamientos, esta fecha se modificó, quedando esa como la definitiva para el juicio final.

A las 2:14 de la madrugada del 29 de Agosto Skynet tendrá conciencia de si mismo



pic.twitter.com/B4mitkDeQ2 — 𝓜𝓻. 𝓕𝓻𝓮𝓪𝓴𝓲 🤖 (@MrFreaki) August 29, 2025

¿Disfrutarás de un Maratón de Terminator para celebrar esta fecha?

