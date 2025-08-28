Estas son las películas del fin de semana, 30 y 31 de agosto de 2025 para disfrutar gratis hoy en TV abierta

El mes está por terminar y en Azteca 7 tenemos todo lo que necesitas para no salir de casa y disfrutar de lo mejor del cine en la comodidad del hogar. Aquí te presentamos las películas que podrás disfrutar este 30 y 31 de agosto de 2025. ¡Conócelas, prepara tus palomitas y toma asiento!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 30 y 31 de agosto de 2025 en Azteca 7?

Este fin de semana te esperan lo mejor de la comedia para el sábado y las películas animadas que llegarán a tus emociones el domingo para que disfrutes, como te gusta, en la comodidad de tu hogar.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 30 de agosto de 2025

Película: Golpe de Suerte - 2:00 PM

Ashley, una joven con mucha suerte, besa a un joven muy gafe. A partir de ese momento, sus papeles se intercambian y ella, que parecía tocada por la buena estrella, empieza a sufrir desgracias. La película está protagonizada por Lindsay Lohan y Chris Pine.

Crédito: Regency

Película: Legalmente Rubia - 4:15 PM

Elle Woods es una rubia muy popular, buena estudiante, presidenta de su hermandad y Miss Junio en el calendario de la universidad. Disfruta de una vida maravillosa, pero todo se derrumba cuando su novio rompe con ella por ser demasiado rubia y poco formal para su futura carrera en el mundo de la política. Ella está decidida a borrar esta imagen de ella, cueste lo que cueste.

Crédito: MGM

Película: Legalmente Rubia 2: Más rubia que nunca - 6:15 PM

Reese Witherspoon regresa para la segunda entrega de Legalmente Rubia 2. Tras licenciarse en Harvard, Elle se lanza a la conquista de Washington para defender los derechos de los animales en las más altas esferas políticas.

Crédito: MGM

Película: Mujer Bonita - 8:15 PM

Durante un viaje de negocios a Los Ángeles, Edward, un ejecutivo que compra y vende empresas, encuentra a la prostituta Vivian. Después de pasar una primera noche con ella, Edward le ofrece dinero para que pase toda la semana con él y les acompañe a diversos actos sociales. Protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts.

Crédito: Buena Vista International

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 31 de agosto de 2025

Película: Kubo y la búsqueda Samurái - 3:45 PM

El inteligente y bondadoso Kubo se gana la vida como puede contando historias tan maravillosas como fantásticas a los habitantes de un pueblecito costero. Pero su tranquila existencia cambia de golpe cuando, accidentalmente, invoca a un espíritu que regresa de los cielos decidido a llevar a cabo una venganza milenaria.

Crédito: Multiplatino

Película: Monstermanía - 3:45 PM

En un mundo donde los monstruos son mansos y la lucha libre de monstruos es un deporte popular, Winnie busca seguir los pasos de su padre como gerente al convertir a un monstruo sin experiencia en un luchador.

Crédito: Paramount

Película: Kung Fu Panda 3 - 5:45 PM

El malvado Kai, confinado en el reino de los espíritus desde hace 500 años, consigue arrebatarle el chi al maestro Oogway, lo que le permite regresar al mundo de los mortales. Po deberá hacer frente a dos desafíos épicos: uno, de origen sobrenatural; el otro, muy cerca de su hogar, con la aparición del que dice ser su padre biológico.

Crédito: Buena Vista International

Película: Red: El panda Rojo - 7:45 PM

No te puedes perder el estreno platino. Mei Lee, una niña de 13 años, un poco rara pero segura de sí misma, que se debate entre seguir siendo la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos de la adolescencia.

Crédito: Buena Vista International

Película: Raya y el último Dragón - 9:45 PM

En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos en perfecta armonía. Sin embargo, cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Cerca de 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo.

Crédito: Buena Vista International

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

