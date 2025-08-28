Marvel prepara el reinicio de X-Men: todo lo que sabemos del regreso de los mutantes

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose, y finalmente llegó el momento de los mutantes. Jake Schreier, quien fue el director de Thunderbolts, reveló en una entrevista con Empire Magazine que ya comenzó a trabajar en el esperado reboot de X-Men, uno de los proyectos más esperados desde que Disney adquirió Fox en 2019.

Marvel confirma el reinicio de X-Men

Esta es una de las noticias más emocionantes para el fandom de Marvel. Aunque aún no hay detalles sobre la trama o qué personajes formarán parte de esta versión, Schreier adelantó que será una adaptación con un enfoque juvenil y fresco, siguiendo la visión de Kevin Feige.

¿Qué podemos esperar del nuevo equipo mutante?

El director aseguró que la esencia original de los X-Men se mantendrá intacta: personajes complejos, luchando con su identidad, aceptación y lugar en el mundo, temas que siempre han definido a la franquicia. “Estos personajes son fascinantes porque cargan con conflictos internos, además de grandes batallas. Explorar eso en el MCU es una oportunidad increíble”, comentó Schreier.

Por su parte, Feige también adelantó que habrá nuevos castings (algo que ya se sospechaba). Antes del reseteo que habrá del universo de los mutantes, primero veremos de vuelta a algunos actores de la era Fox en Avengers: Doomsday (2026) y Secret Wars (2027).

El inicio de una nueva era

El reinicio de X-Men será el punto de partida para terminar por completo con la Saga Multiversal, introduciendo a personajes como Cíclope, Jean Grey, Magneto o Wolverine a una generación completamente nueva de fans.

Mientras tanto, disfrutemos de lo que nos queda de los X-Men del pasado con los cameos y participaciones que tendrán en las últimas películas del multiverso y prepararnos para esta nueva etapa.

¿Qué esperas de los viejos y nuevos mutantes del MCU?

