La película mexicana que fue VETADA en varios países y hasta el Vaticano se quejó de ella

La historia del cine nacional resguarda historias fascinantes, e incluso hay producciones que han causado estragos en la realidad. Es el caso de “Viridiana”, una película mexicana-española y protagonizada por Silvia Pinal y dirigida por Luis Buñuel.

Este filme generó controversia desde el primer momento, ya que se le consideró como una blasfemia a la religión, y hasta el Vaticano se pronunció en contra de su divulgación.

Esto provocó que se prohibiera su proyección y que hasta se planteara la posibilidad de que el material nunca viera la luz, lo que inspiró a doña Silvia Pinal a sacarla de Europa de contrabando y traerla escondida a México.

(ESPECIAL) La película “Viridiana” generó polémica en su estreno.

Sin embargo, ninguno de estos obstáculos opacaron su triunfo y se le reconoció con la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1961, mérito que catapultó a la actriz y productora como una de las máximas exponentes de la actuación. Pero, ¿de qué trata?, y ¿por qué generó tanto revuelo? Te contamos.

¿De qué trata “Viridiana”? Esta es la historia de la película de Silvia Final que hizo enojar al Vaticano

Esta producción relata la historia de “Viridiana”, una joven novicia que deja los hábitos para visitar a uno de sus tíos, quien trató de abusar de ella. Después de este acto, el hombre se suicida y “Viridiana” renuncia a ser monja, transformando su vida a un camino lleno de simbolismos religiosos y cuestionamientos a los valores tradicionales de la iglesia, señala una reseña de la Cineteca Nacional.

En la trama se incluye además una representación bastante singular de la "Última cena”, la cual se catalogó como una burla y ocasionó que el Vaticano se molestara.

La terrible “maldición” que Silvia Pinal sufrió por la película “Viridiana”

Tras los señalamientos y juicios que recibió por haber contribuido en esta producción, Silvia Pinal experimentó una serie de sucesos que para muchos fueron una especie de “maldición”. Esto debido a que dos integrantes de su familia murieron en condiciones trágicas, con la extraña coincidencia de que ambas se llamaban igual que su polémica película.

Cineteca Nacional La película “Viridiana” marcó la vida de Silvia Pinal en todos los sentidos

El primer acontecimiento fue el inesperado fallecimiento de Viridiana Alatriste, la hija que tuvo con Gustavo Alatriste. Dicha tragedia tuvo lugar en 1982, cuando la joven actriz sufrió un terrible accidente automovilístico que le costó la vida.

Años después, en 1987, la dinastía sufrió la pérdida de Viridiana Frade, hija de Sylvia Pasquel y Fernando Frade. En ese momento, la pequeña tenía solo dos años de edad y murió ahogada en una piscina.