Manual de posesión demoníaca.

Tal vez el ejemplo más claro sobre una posesión demoníaca que se viene a la mente en cuanto alguien toca este tema es el que muestra la película 'El Exorcista' , pues ejemplifica cómo un ente maligno se apodera por completo del cuerpo de una joven, sin que ella pueda controlarlo y es a través de la religión que combaten a este demonio.

Y aunque lo anterior fue una actuación y llevó a miles de espectadores a experimentar sensaciones de escalofríos y pavor por las escenas, surgen interrogantes como: ¿Acaso son reales las posesiones demoníacas? ¿Existe el mal? ¿Qué debo hacer ante un caso así?

Hay quienes consideran que "NO creer" en demonios, fuerzas malignas y seres de bajo astral, los puede salvar de ser víctimas de esto; mientras que otros relacionan las posesiones demoníacas con enfermedades mentales.

¿Cómo saber cuando alguien está poseído por un espíritu?

De acuerdo con lo explicado por sacerdotes de diferentes religiones, te puedes dar cuenta que alguien está bajo el influjo de un espíritu maligno porque posee una fuerza "bestial", tiene conocimientos de algo que nadie más sabe, tiene odio y rechazo a símbolos religiosos, a lo sagrado, sobre todo de María y Jesús, así como habla otras lenguas, esas tan sólo son algunas señales.

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Pero lo anterior es tan sólo el principio, ya que precisan que para estar poseso también hay consentimiento, es decir, que la víctima hace un pacto o ritual para propiciarlo, entonces podría diferenciarse de una enfermedad mental.

Y es que aseguran que el demonio no puede poseer a una persona, mientras la persona no quiera, entonces lo que agiliza más ese vínculo sería la superstición, brujería, así como falsas devociones que guían hacia ese oscuro sendero.

Aunque no sólo es la posesión, pues en este ámbito también refieren al término "opresión" y explican que aquí el espíritu maligno ataca y sabotea a su presa, pero no toma el control de su personalidad como en la posesión.

Combatir al demonio

Ahora bien, cuando un religioso enfrente al mal necesita preparación y los únicos autorizados para hacer esta tarea son los Obispos o los Padres Exorcistas, y pueden estar presentes con ellos 3 o 4 personas de fe, sanas psicológicamente, que los ayudarán cuando llegue la manifestación o evitarán que el poseso ataque al cura.

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Antes de eso, el sacerdote hace mucha oración, participa en una Santa Misa, se confiesa, comulga y continúa con su oración. Lleva consigo la estola, el Santo Cristo, agua bendita, los sacramentales y tiene totalmente puesta su fe en que el que actúa en esta lucha contra el mal es Dios.

Protégete de los espíritus malignos

Si bien, quienes han sido testigos de exorcismos y casos extremos coinciden que las falsas devociones y prácticas de brujería y ocultismo son lo que más beneficia al maligno y le abre la puerta a que pueda poseerte, lo cierto es que hay maneras de evitar esto.

¿Cómo? Lo principal es asistir a misas, hacer oración, comulgar, confesarse con frecuencia, esto es un ritual poderoso para alejar la negatividad que hay alrededor.

Además, hay quienes tienen agua bendita en sus hogares y la rocían como protección de las malas energías que buscan aprovechar cualquier momento para actuar, así como otras figuras divinas en las que se encomiendan.

Pero si todavía tienes duda de que esto sea real, en El Vaticano hay un seminario de Exorcismo y Oración de Liberación (que inició desde 2005) y cada año aumenta su cifra de sacerdotes asistentes. Sumado a esto, existe un dato que te va a dejar mucho en qué pensar, pues con datos de la BBC que datan de 2018, en Italia medio millón de personas buscan sesión de exorcismo cada año.

Mientras que en 2010, de acuerdo con datos proporcionados por el mismo medio, el sacerdote mexicano Pedro Mendoza indicó que a diario recibía entre 15 y 20 llamadas de gente que pide ayuda porque creen estar poseídos por el demonio.

Así que ten mucho cuidado, aléjate de lo oscuro y cuando sientas algo extraño, busca tu protección porque el mal ronda por doquier o por lo menos eso es… Lo Que La Gente Cuenta.



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