La Selección Nacional de México, enfrentara a La selección de serbia el proximo jueves 4 de junio, en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México). Este encuentro se espera que sea clave para la preparación de las selecones frente a la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Es importante señalar que previo a al gran inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México como todas las seleccoones que disputaran la Copa del Mundo, mantiene enfrentmaeintos de pereprración y es el de México contra Serbia la prueba definitiva para los naciones antes de comenzar el torneo mundialista.

¿Cómo, cuando y donde es el partido de México contra Servia?

E l partido amistosos entre la Selección Mexicana y la Selección de Serbia, promete ser uno de los encuentros más esperdos pues ser{a dentro de el que se buscara pulir detalle sobre el cuadro que representará a méxico dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aqui te compartamos todos los detalles:

Fecha del partido: 4 de junio del 2026

Hora en México: 20:00 horas (timepo del centro de México)

Hora en Estados Unidos Tiempo del Pacifico: 18:00 horas (zona horaria PT),

Hora de Estados Unidos Tiempo del Atalntico: 10:00 PM (hora del Atlántico / ET)

Toma en cuenta que el partido amistoso de preparación entre la Selección Mexicana y su similar de Serbia, se ugara dentro del Estadio Nemesio Diéz, el cual también es conocido cmo “La Bombonea”, el cual esta ubicado en Toluca, Estadao de México.

¿Por que es importante el partido entre México y Serbia?

Previo al inicio de la a Copa Mundial de la FIFA 2026, México vivira su últomo encuneto preparativo, con el que se planea conilidad el cuadro y las estrargias con las que la Selección Nacional llegara al festival deportivo del que será sede junto a Estados Unidos y Canada.