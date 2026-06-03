Esta es la MEJOR SERIE del año según Javier Ibarreche, y está disponible en HBO Max

Tras la gran apertura de proyectos que actualmente se encuentran en la cartelera de streaming, pocas series logran reunir el reconocimiento de la crítica y la emoción del público. Sin embargo, una nueva producción de HBO parece haber conseguido ambas cosas. DTF ST. Louis, ha sido señalada por muchos espectadores como una de las propuestas más impactantes de este 2026.

Gracias a su combinación de suspenso, actuaciones memorables y una mirada sensible sobre la soledad en la madurez, DTF ST. Louis se ha posicionado como la serie más vista de la plataforma y más elogiada. Entre los críticos que han expresado su opinión sobre este título está el reconocido influencer Javier Ibarreche, quien incluso la ha colocado como su serie número uno del año.

¿De qué trata DTF ST. Louis?

Esta historia ha destacado por seguir las vidas de Frank, un meteorólogo de televisión, y Royce, su intérprete de lengua de señas, ambos desarrollan una estrecha amistad debido a que coinciden en el trabajo, tanta es su relación que comparten sentimientos similares: matrimonios desgastados e inseguridades personales.

Sin embargo, todo cambia cuando deciden registrarse en una aplicación hay personas personas casadas que buscan conexiones fuera de sus relaciones, pero la historia da un saltó importante cuando Royce es hallado sin vida previo a encontrarse con alguien que conoció a través de la app. A partir de ese momento, la serie se transforma en una llamativa investigación policial.

¿Por qué Javier Ibarreche la considera la mejor serie?

Según la opinión de Javier Ibarreche, esta serie destaca debido a que tiene uno de los mejores aciertos que es equilibrar el suspenso con una exploración emocional profunda de sus personajes. De igual modo, para el conductor , la serie también destaca porque no se limita solo a resolver un crimen, sino porque utiliza el misterio para hablar sobre la amistad, la soledad y las decisiones que marcan la vida adulta.

Además, Ibarreche ha aplaudido la calidad de las actuaciones, el guión y la manera en la que cada episodio aporta nuevas capas a las historias sin perder la coherencia. En su opinión, pocas producciones recientes han conseguido generar tanta tensión narrativa mientras desarrollan personajes tan complejos y humanos, razón por la que la considera como el éxito del año.