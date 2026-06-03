Casi MEDIO MILLÓN de pesos: subastan el traje original de Homelander tras el final de The Boys

Esta es una de esas cosas que todos los fans quisiéramos tener en casa, pero desafortunadamente, no cualquiera puede conseguir. Resulta que, tras el final de The Boys, uno de los objetos más emblemáticos de toda la serie acaba de aparecer en una subasta que ya está dando de qué hablar entre coleccionistas y fans. Así es, se trata nada más y nada menos que del traje original de Homelander, el personaje interpretado por Antony Starr y, para este momento, una de las ofertas más fuertes alcanza los 17 mil dólares, lo que equivale a 340 mil pesos mexicanos, pero se estima que este podría alcanzar fácilmente el medio millón conforme avance la puja.

También te puede interesar: Vought Rising: primer tráiler y héroes de la precuela de The Boys con Jensen Ackles

¿Qué incluye el traje original de Homelander?

Lo que hace que esta venta sea tan atractiva es que se trata de un traje utilizado directamente durante la producción de The Boys. Esta incluye la túnica azul con las emblemáticas águilas calvas que se encuentran en los hombros del personaje, la clásica capa inspirada en la bandera estadounidense, guantes rojos, cinturón dorado y las botas oficiales. Incluso se reveló que este conserva algunas marcas de uso de la producción, incluyendo detalles de desgaste, pintura desprendida y pequeñas manchas falsas de sangre utilizadas durante escenas específicas de la serie.

|Captura de pantalla PropstoreAuction

¿Por qué este traje es tan importante para los fans?

Este traje llama tanto la atención porque Homelander se convirtió en uno de los villanos más populares de la televisión moderna gracias a su compleja personalidad que destaca por ser un héroe patriótico y amenaza absoluta a la vez. El uniforme de este personaje buscaba proyectar poder, esperanza, confianza y mucho patriotismo. Sin embargo, aunque eso suena a que será un gran héroe para algunos, detrás de esa imagen se escondía uno de los personajes más perturbadores del universo creado por Eric Kripke.

La subasta ya suma decenas de ofertas

La subasta para el momento de publicada esta nota sigue activa, y ya ha logrado acumular 35 ofertas de colección de interesados en quedarse con una pieza de la historia de la televisión moderna. Se espera que el valor de la pieza siga en aumento luego del enorme éxito que tuvo la temporada final de The Boys.