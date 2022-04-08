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FOTOS | Jada Pinkett, esposa de Will Smith, ¡le da la espalda luego de defenderla!

Luego del escándalo en el que estuvo Will Smith por defender a su esposa en los premios Oscar 2022. ¡Ella lo juzga y le da la espalda!

Por: TV Azteca

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