Wicked: Accidentes, supuestos rituales, “magia” y maldiciones que han tenido los actores del Mago de Oz

La película de Wicked: For Good protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Enviro, ha sido un total éxito en el mundo y México. Sin embargo, algunos fanáticos se han dado cuenta que, las dos actrices han tenido un cambio físico, por lo que muchos lo relacionan con supuestas “maldiciones” que han aquejado a los actores que han dado vida a los personajes del Mago de Oz, y que incluso, algunos de estos han sufrido accidentes.

La relación por la que muchos usuarios relacionan las maldiciones que han englobado a todos los actores del Mago de Oz, es que, en la historia original como Wicked, quedan expuestas las energías de algunos rituales, energía extensa, maquillaje, desgaste emocional y hasta supuesta “magia”.

Uno de de los primeros accidentes que se dieron en esta historia, fue cuando el actor que interpretaba al Hombre de Hojalata (Buddy Ebsen), casi muere intoxicado gracias al maquillaje de aluminio que requería para su papel.

Judy Garland quien era una adolescente tuvo que experimentar varias dietas extremas, pastillas para controlar su apetito y rutinas de trabajo que afectaron su vida y salud.

La Bruja Mala del Oeste que en aquel entonces fue interpretada por Margaret Hamilton, sufrió graves quemaduras cuando un efecto especial explotó.

Al parecer, ahora las maldiciones ahora persiguen a Ariana Grande y a Cynthia Eviro, todo esto luego de que las protagonistas aparentan un desgaste físico, el cual es una especie de “herencia de maldición”.

Cabe señalar que, nada de esto se ha confirmado, y tampoco hay pruebas oficiales de que exista una maldición que las actrices y actores de Wicked sufran de esto, lo que sí es un hecho es que, Grande, Eviro e incluso Michelle Yeoh, sí lucen diferentes a como estaban antes de filmar este proyecto que suma 2 cintas.

