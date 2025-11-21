Así fue como Toy Story cambió PARA SIEMPRE la historia del cine

El 22 de noviembre de 1995 ‘Toy Story’ llegó a la pantalla grande… Desde entonces, la historia del cine cambió para siempre. Más allá de la emotiva narrativa entre Woody y Buzz, la cinta fue un rotundo éxito gracias a su innovación, pues fue la primera película animada, en la historia, en contar con efectos digitales, además de representar la primera dupla entre Pixar y Disney.

A 30 años del estreno: ¿Cómo se hizo Toy Story?

Llevar ‘Toy Story’ a la pantalla grande fue todo un reto. Una vez que Pixar definió el rumbo de la historia, el equipo comenzó a moldear los personajes en arcilla. Posteriormente, un total de 27 animadores se encargaron de digitalizar los personajes mediante más de 400 modelos computacionales, dando como resultado una animación por ordenador completamente revolucionaria. A este tipo de animación se le conoce como CGI.

Si bien el CGI ya existía antes de Toy Story, esta técnica solo se utilizaba para hacer mejoras o realizar efectos en específico. No obstante, Pixar, en conjunto con el director John Lasseter, llevaron el CGI a otro nivel, creando el primer largometraje hecho, completamente, con CGI.

“Usábamos computadoras, que eran muy avanzadas y desconocidas en aquella época, pero aparte de eso, todo era muy rudimentario. Íbamos improvisando sobre la marcha”, recuerda Pete Docter, supervisor de animación de ‘Toy Story’. “Además de usar nueva tecnología, una de las cosas que intentamos hacer fue expandir los límites de la narrativa”, agregó.

¿Cuánto costó hacer ‘Toy Story’?

En aquel entonces, el presupuesto para hacer Toy Story fue de $30 millones de dólares, que representan más de $60 millones al cambio actual. Si bien se trató de una cifra elevada, la apuesta rindió frutos, pues la película fue todo un éxito en taquilla, llegando a recaudar más de $360 millones de dólares a nivel mundial (más de $700 millones en la actualidad).

Toy Story y el nacimiento de la dupla más importante del cine: Disney - Pixar

El lanzamiento de Toy Story no fue sólo un éxito en taquilla y una revolución a nivel tecnológico. También marcó el inicio de una de las más grandes duplas en el cine de animación: Walt Disney Studios y Pixar Animation Studios.

Desde el estreno de Toy Story, en 1995, hasta la actualidad, la dupla Disney - Pixar ha lanzado un total de 29 largometrajes, incluidos grandes éxitos en taquilla, como Bichos, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Cars y Up, por mencionar algunas.