¡Regresamos al infierno! El primer tráiler desata terror y nostalgia entre los fans

Los fans del survival horror lo han pedido durante años y, después de hoy, todo parece indicar que por fin pueden respirar tranquilos. Cineverse liberó el primer tráiler oficial de Return to Silent Hill, y la adaptación es sorprendentemente fiel al mítico Silent Hill 2, por lo que puedes esperar vivir una curiosa mezcla de horror y nostalgia con este filme.

Si no has visto el tráiler de Return to Silent Hill, te lo dejamos a continuación:

El tráiler de Return to Silent Hill confirma lo que todos esperaban

Para comenzar, el avance está musicalizado con el icónico tema Laura y en este se nos muestran escenas recreadas casi cuadro por cuadro del videojuego: James en el baño, la carta de Mary y los primeros encuentros con Laura, Angela y Eddie, personajes fundamentales del viaje emocional (y psicológico) del protagonista.

Una adaptación que sube de nivel visualmente

Algo que llama mucho la atención de manera inevitable es la impresionante calidad visual. Si bien la película ya había mostrado intención de ser fiel al videojuego, los fans temían que esta entrega tuviera una estética fallida con una sensación de estar viendo un costoso “fan made”.

Afortunadamente, este avance logró eliminar cualquier duda y temor, pues la ambientación, la iluminación, el diseño de criaturas y la atmósfera opresiva ahora sí se sienten como Silent Hill, a diferencia de otras producciones.

El renacer de Silent Hill: un movimiento global de Konami

Este regreso al cine forma parte del enorme plan que está llevando a cabo Konami para revivir la franquicia. Otros proyectos que traen entre manos junto al filme son:



El remake de Silent Hill 2

El recién lanzado Silent Hill f

The Short Message

Townfall, aún sin fecha confirmada

Todo apunta a que Return to Silent Hill funcionará como una pieza más de este “nuevo despertar” de la saga.

¿De qué trata Return to Silent Hill?

La película de Return to Silent Hill, la cual, por cierto, estará titulada en México como Terror en Silent Hill: Regreso al infierno sigue la historia clásica de James Sunderland, quien recibe una carta de su esposa fallecida pidiéndole que la busque en su “lugar especial”.

Al regresar al pueblo, James descubre que Silent Hill no es el mismo: criaturas deformes, escenarios cambiantes y decisiones dolorosas lo obligarán a enfrentarse a sus propios demonios.

¿Cuándo se estrena en México?

Junto al primer tráiler se reveló la fecha de estreno, la cual queda para el 23 de enero de 2026; se espera que esta sea a nivel mundial; por el momento no se ha revelado lo contrario. De permanecer con esa fecha, estamos a un par de meses de disfrutar de esta aventura, ¿estás listo?

