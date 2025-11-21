¿“Wicked: For Good” tiene escenas post-créditos?

Después de casi un año del estreno de la primera parte de Wicked por fin sale la segunda: “Wicked: For Good” y respecto a eso miles de fanáticos se preguntan si deben quedarse al final de la película para ver escenas post-créditos, algo que no será necesario ya que esta secuela no incluye ninguna escena post-créditos final.

¿Habrá Wicked 3?

La respuesta es no, no habrá. Si algo tenía claro Jon M. Chu, es que buscaba darle un final total a la historia, sin posibles aperturas a continuar la trama. Entonces, ¿por qué están surgiendo especulaciones? Bueno, esto viene desde que Cynthia Erivo y Jonathan Bailey filmaron un comercial para Dunkin’ Donuts, lo que generó confusión entre los fans de Wicked.

En el video se observa a Elphaba y Fiyero haciendo promoción con el menú de la marca donde incluso bromean sobre una escena post-créditos de la película. Sin embargo, solo se trata de un material de marketing por lo que en realidad no hay escenas-post créditos.

Pese a ello no todo es triste pues al final de la película se puede escuchar la canción “For Good” la cuál acompaña los créditos y genera una atmósfera melancólica que intensifica aún más todo lo que pasaron las protagonistas siendo este un momento muy emocional para todos los espectadores.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de Wicked y cuánto tiempo dura?

“Wicked: For Good” se estrena este 20 de noviembre en todas las salas de cine en México y la duración de la película es de 2 horas con 18 minutos.

¿Quiénes se integran al cast de Wicked 2?

Entre el talento que se suma a la segunda parte de Wicked destaca Bethany Weaver, quien interpreta a Dorothy del Mago de Oz, historia que continúa tras la finalización de “Wicked: For Good”.

Sin duda aunque este final conciso puede ser triste para los fans de la historia, esta se desarrolló de manera impecable con las actuaciones de Ariana Grande y Cynthia Erivo superando las expectativas que se tenían sobre la película previo a su estreno.

