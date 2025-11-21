Popular! You’re gonna be - so much - populaaar! ‘Wicked For Good’, la segunda entrega de la exitosa adaptación de Broadway, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, llega a cines internacionales este fin de semana. Debido a los números de su preestreno, las proyecciones apuntan a uno de los mejores estrenos en taquilla. De ser así, podría superar el récord de ‘Avengers: Endgame’.

Recientemente, ‘Wicked For Good’ entró al Top 10 de películas con mayor recaudación en taquilla nacional (Estados Unidos), en cuanto a preestrenos. La cinta dirigida por Jon M. Chu logró reunir un total de $30.8 millones de dólares, antes de ser lanzada de manera oficial. Si bien la secuela de ‘Wicked’ ocupa la décima posición en la lista, su buen recibimiento apunta a un fin de semana de estreno lleno de éxitos.

‘WICKED: FOR GOOD’ has joined the Top 10 list for biggest domestic box office preview numbers of all time:



🔟 - Wicked: For Good ($30.8M)

9️⃣ - Multiverse of Madness ($36M)

8️⃣ - Deadpool & Wolverine ($38.5M)

7️⃣ - Avengers: Infinity War ($39M)

6️⃣ - The Rise of Skywalker ($40M)

5️⃣… pic.twitter.com/KnPb1MNlrZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 21, 2025

El RÉCORD de ‘Avengers: Endgame’ que podría ROMPER ‘Wicked For Good’

Actualmente, ‘Wicked For Good’ cuenta con una recaudación proyectada de entre $180 y $200 millones de dólares en taquilla nacional (USA). No obstante, todo apunta a que tal proyección podría ser superada. De ser así, la secuela de la Bruja Mala del Oeste y la Bruja Buena del Norte podría igualar o, incluso, superar a ‘Avengers: Endgame’, que se posiciona como una de los mejores estrenos en taquilla.

Durante su primer fin de semana de estreno, la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), recaudó $357 millones de dólares en taquilla nacional, es decir en Estados Unidos. Dicho esto, no queda más que esperar a que los espectadores hagan su deber y acudan a los cines de su preferencia para presenciar el desenlace de la saga en la pantalla grande.

¿De qué trata ‘Wicked For Good’?

La primera película de ‘Wicked’ narra la historia de dos jóvenes brujas, Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande), que logran vencer su rivalidad para dar paso a una gran amistad. No obstante, la vida se encarga de llevarlas por caminos diferentes, por lo que la secuela, ‘Wicked For Good’, se centra en la separación de las amigas y cómo una de ellas se convirtió en la Bruja Mala del Oeste, mientras que la otra en la Bruja Buena del Norte.

Esta segunda parte también introduce a otros personajes del universo cinematográfico del Mago de Oz, como Dorothy, quien es interpretada por la actriz Bethany Weaver. ‘Wicked For Good’ tuvo su estreno en México este 20 de noviembre y se espera que permanezca en cartelera el resto del año.