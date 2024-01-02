Carrie Bernans actriz de ‘Black Panter’ sufrió un grave accidente

La actriz de Marvel Carrie Bernans quien fue parte de la película 'Black Panter' y 'Avengers End Game' donde interpretó a Dora Milaje, sufrió un accidente mientras festejaba año nuevo en 'New York'.

¿Qué le pasó a la actriz Carrie Bernans?

La actriz fue atropellada luego de que el conductor chocara contra un puesto de comida, mientras ella iba caminando sobre la vereda, así lo comunicó su madre por medio de las redes sociales. Al parecer, Bernans sufrió este accidente a la 1:30 de la madrugada del lunes en la ciudad de New York.

Su madre, además explicó que el hombre de aproximadamente 40 años trataba de escapar y chocó contra otros vehículos antes de estamparse contra el comedor descubierto en Manhattan, Chirp, donde Carrie caminaba junto a su amiga. Hasta el momento, se sabe que la actriz resultó herida junto a otras 8 personas, incluidos 3 oficiales. En algunas publicaciones se menciona que el culpable estaba bajo los efectos del alcohol.

Carrie quedó inconsciente e inmovilizada bajo un camión de comida, informó su madre, Patricia Lee. Además aseguró que el hijo de Carrie, Jaxon no estaba con ella durante el atropello.

El estado de salud de Carrie Bernans

Las imágenes que han sido compartidas por su madre, nos muestran un poco de su estado físico, pero también informó que tiene varias fracturas.

“Tiene algunos huesos rotos, fracturas y dientes astillados pero agradece a Dios que está viva. Nueve personas resultaron heridas en el intento de fuga del atropello, incluyendo 3 oficiales de policía. La policía lo atrapó (al conductor) poco después y lo arrestó”, mencionó.

“A pesar de las lesiones sufridas en la colisión (…), ella (Carrie) está llena de esperanza y fe en el comienzo de un hermoso nuevo capítulo. Por favor, ténganla en sus pensamientos y oraciones mientras navega por este camino hacia la recuperación”.

Además la propia Carrie Bernans apareció en su Instagram para revelar cómo se siente; “Es muy difícil no llorar, duele igual que reír, pero Dios es amable y sigo aquí. Sé que soy fuerte porque puedo estar sufriendo el peor dolor que he experimentado, pero todo va para adelante desde aquí”.

Carrie Bernans dio una actualización a sus seguidores desde el hospital, mostrando su cara ensangrentada y reveló que su operación salió bien, pero que aún no podía caminar. Pero más adelante su madre informó que Carrie era capaz de caminar unos pasos con ayuda de alguien.

El conductor fue detenido y trasladado a un hospital cercano en estado crítico.

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