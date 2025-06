El romance entre Goo Jun-Pyo y Geum Jan-Di, protagonistas de Los chicos son Mejores que las Flores, sigue vivo en la memoria colectiva. Y ahora, con ayuda de la inteligencia artificial, muchos fans pudieron echarle un vistazo a lo que sería el hijo de esta icónica pareja.

El resultado dejó a más de uno suspirando: un adolescente de cabello rizado, sonrisa encantadora y la mirada decidida de su padre, pero con el carisma natural de su madre.

La imagen fue generada con herramientas de la IA como ChatGPT que combinan rasgos físicos de ambos personajes y les dan un giro moderno.

Crédito: ChatGPT Así se vería el hijo de Goo Jun-Pyo y Geum Jan-Di, según la inteligencia artificial

No es una escena oficial del dorama, pero la emoción que desató fue muy real: los comentarios no tardaron en llenar las redes con mensajes del tipo “¡dennos una secuela ya!” o “si existiera, ya sería el protagonista del nuevo drama escolar”.

¿Por qué la gente sigue obsesionada con Los Chicos Son Mejores que las Flores?

Han pasado más de 15 años desde que el k-drama se estrenó en Corea del Sur, pero su impacto cultural no se ha desvanecido. Goo Jun-Pyo y Geum Jan-Di representan esa fantasía romántica clásica entre dos mundos opuestos, y su historia sigue captando la atención de nuevas generaciones.

Además, Boys Over Flowers se convirtió en una puerta de entrada al mundo de los k-dramas para miles de personas. Por eso no sorprende que cualquier contenido relacionado con sus protagonistas –incluso una imagen creada por IA– se vuelva tendencia.

Hasta ahora no hay noticias de una continuación oficial, pero la idea no suena descabellada. El universo de Boys Over Flowers ya ha tenido remakes en varios países, y la posibilidad de una historia centrada en la siguiente generación parece más cercana con la popularidad que ha vuelto a ganar la serie.

Mientras tanto, la imagen del supuesto hijo de Jun-Pyo y Jan-Di circula como una especie de fanfic visual: una fantasía que, aunque creada por algoritmos, está cargada de nostalgia y emoción real.