Adiós al “Harry Potter brasileño”: el influencer Harry O’Bruxo es obligado a cambiar su nombre tras advertencia de Warner Bros.

Malas noticias para los fans de Harry O’Bruxo, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como el “Harry Potter brasileño”. El reconocido influencer y músico sorprendió a sus seguidores al informar que cambiará su nombre en redes tras recibir una advertencia del equipo legal de Warner, por infracción de derechos de autor. Esto se debe al increíble parecido físico entre la estrella de redes sociales y el mago de Hogwarts, además de que la traducción al español de su username es “Harry, El Brujo”.

“Hola, amigos. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Sólo quería avisarles que, desde hoy, mi nombre ya no será más Harry O’Bruxo. Warner Bros., una empresa respetada, que yo respeto mucho, se puso en contacto con nuestra asesoría de marcas y patentes. A Solucionari, nos explicó que no podríamos seguir usando este nombre”, reveló la celebridad de redes sociales. “Yo no soy Harry Potter. Así que estoy quitando el nombre de “Harry Potter” de todas mis redes sociales”, agregó.

¿Quién es Harry O’Bruxo y cuál es su verdadero nombre?

El verdadero nombre de Harry O’Bruxo es Ezno Pegada. El joven comenzó su trayectoria en redes sociales como músico independiente, pues usaba las diversas plataformas para compartir su música. No obstante, una vez que los fans notaron su parecido con El Niño que Vivió , el contenido de Ezno dio un giro completamente diferente. A finales de 2024, comenzó a subir videos e imágenes caracterizado como el mítico mago de Hogwarts.

Posteriormente, le metió su toque personal a las caracterizaciones, haciendo videos en los que mezclaba el mundo de Harry Potter con la cultura brasileña y su música. Tras la advertencia de Warner, se desconoce si el joven seguirá haciendo el mismo contenido o si tendrá que cambiarlo.

¿Cuál será el nuevo nombre de usuario de Harry O’Bruxo?

Mientras tanto, el nuevo nombre de usuario de Harry O’Bruxo será simplemente Bruxo (El Brujo, en español). “Ahora seré solamente “El Brujo”, informó el joven a través del mismo comunicado. Actualmente, Bruxo cuenta con más de 900 mil seguidores en Instagram, mientras que en TikTok tiene casi medio millón de followers. A partir de esta semana, el nombre de Harry O’Bruxo ya no existe en redes sociales.