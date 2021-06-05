Alex Lora fue parte de la película Coco y no te diste cuenta.

El cantante Alex Lora, es sin duda uno de los más grandes exponentes del rock en español, una de las personalidades más queridas y con una larga e importante trayectoria en la industria musical.

Es también reconocido por su irreverencia y sentido del humor, es vocalista de la legendaria banda de rock El Tri, que en casi 40 años de trayectoria a vendidos millones de discos.

Sin embargo, si hay algo que ha caracterizado a Alex Lora desde siempre es su peculiar voz, con la que ha hecho vibrar el corazón de sus fans en cada concierto, tan icónica que merecía el honor de ser inmortalizada de alguna manera, y qué mejor que en una película.

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Lora fue uno de los invitados especiales para prestar su voz en la cinta infantil de Disney-Pixar que rinde homenaje a la tradición mexicana de el Día de Muertos "Coco", una de las más importantes de la última década.

El cantante interpretó Gustavo, un violinista del "más allá", amigo de Héctor, interpretado por Gael García Bernal y aunque su personaje es secundario, resulta una pieza clave dentro de la historia, pues es quien le cuenta a Miguel sobre el concurso en el que podrá encontrar a su tatarabuelo Ernesto de la Cruz, además es quién constantemente se burla del protagonista y hasta cuenta la historia de por qué se ganó el apodo de Chorizo.

La voz de Alex Lora para Gustavo fue un gran acierto, pues la divertida personalidad de ambos quedó como anillo al dedo.

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"Coco" fue y sigue siendo una de las películas animadas más exitosas, este largometraje ganó dos premios Oscar: Mejor Animación y Mejor Canción Original.

Tanto el guionista Adrián Molina, como la productora Darla K. Anderson, creadores de este éxito cinematográfico han afirmado que todos los reconocimientos que obtuvo "Coco" le pertenecen a México, y no hay nada más mexicano que reclutar voces de mexicanos importantes como el mismo Alex Lora.

No te pierdas este domingo "Coco" por la señal de Azteca 7.