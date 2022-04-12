Alfonso Herrera se une a “Rebel Moon”, cinta de Zack Snyder.

Alfonso Herrera sigue dando de qué hablar, afortunadamente para bien, ya que recientemente informó que se convertiría en Batman, el vigilante nocturno de Ciudad Gótica para una adaptación, titulada “Batman: Unburied”, la cual contará con más de nueve capítulos y llegará a la plataforma Netflix el próximo martes 3 de mayo.

Pero eso no es todo, la carrera del exintegrante de RBD sigue en ascenso y, en esta ocasión, la misma plataforma de streaming, confirmó que el actor mexicano se unirá al largometraje dirigido ni más ni menos que por Zack Snyder, quien dirigió la cinta “Justice League” explorando el género de la ciencia ficción de la mano de los grandes superhéroes de DC Cómics.

Te puede interesar: Poncho Herrera terminó su relación sentimental con Diana Vázquez.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Alfonso Herrera compartió la publicación de la plataforma: “Alfonso Herrera, repito, Alfonso Herrera (@ponchohd) se une a “Rebel Moon”, la nueva cinta de ciencia ficción de Zack Snyder”. El actor le hizo un guiño a su pasado cuando formó parte de la agrupación RDB, acompañando la publicación con el texto: “¡Y soy rebelde!”, algo que sin duda llamó la atención entre sus seguidores de México, Colombia, Argentina y Brasil.

Poncho Herrera ha sabido catapultar su carrera actoral con producciones como “El Baile de los 41”, basada en una historia real, “Sense8”, proyecto que lo consagró a nivel internacional y “Ozrak”, sin olvidar el gran éxito que tuvo con RBD.

También te puede interesar: Alfonso Herrera cambió el tributo a RBD por el teatro; participa en la obra ‘El paraíso de la invención’.

¿Qué es Rebel Moon?

“Rebel Moon” sigue con la característica línea argumentativa de Zack Snyder que propone una historia plagada de elementos fantásticos e intergalácticos, justo como los que hemos visto en proyectos anteriores, entre los que destacan “300”, “Watchmen”, “Batman vs. Superman”, “Justice League”, “Ga ‘Hoole”, entre otros.

Alfonso Herrera compartirá créditos con figuras de la talla de Michiel Huisman, Cary Elwes y Corey Stoll. Por ello, se dijo orgulloso de poder formar parte de una de las producciones más grandes que Netflix tiene entre sus sagas, pues diversos medios han dado a conocer que “Rebel Moon” contará con un gran presupuesto.