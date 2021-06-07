La verdadera historia de ‘Alicia en el país de las maravillas’.

Una de las historias más populares a nivel mundial es Alicia en el País de las Maravillas, un cuento de Lewis Carroll que ha tenido varias adaptaciones en cine, teatro y ediciones de libros.

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Esta espectacular obra de aproximadamente 150 años se ha mantenido como una de las favoritas para todo tipo de público, pues los personajes y la enseñanza que deja han hecho de Alicia en el País de las Maravillas sea todo un clásico.

Sin embargo, su popularidad ha sido tanta que logró diversas adaptaciones, aunque en estas hay algunos datos que se han omitido. Algunos son respecto a la verdadera historia, otros de la inspiración del autor y algunos más del momento de su creación.

Por eso, en esta ocasión, te presentaremos algunos datos que no conocías sobre la popular historia de Alicia en el País de las Maravillas.

Las grandes curiosidades de Alicia

La primera película se filmó en el año de 1903. Tiempo después de la muerte de Lewis Caroll, los directores a cargo fueron Cecil Hepworth y Percy Stow. El filme duraba, aproximadamente, 12 minutos, un gran avance para la época y en la cinta Hepworth actuó como el sapo, y su esposa como el conejo y la reina.

Alicia está basada en una niña que en la vida real sí existió, su nombre también era Alicia, de apellido Liddell, y aunque en las adaptaciones el personaje va con una cabellera rubia, la verdadera tenía el cabello negro.

Un dato sorprendente y que pocos conocen, es que existe un síndrome llamado Alicia en el País de las Maravillas, este padecimiento se refiere a la percepción de los objetos, se manifiesta con migrañas y en algunas ocasiones con epilepsia. Tras darse a conocer este síndrome, muchas personas piensan que el creador sufría la enfermedad.

La popular historia fue creada durante un viaje en barco, se dice que durante el paseo Carroll conoció a Alicia y sus hermanas, desde ese momento la escribió y se la dio como nacieron las primera ideas de los famosos personajes.

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Sin embargo, aunque para muchos esta historia es muy querida, en China fue prohibido el libro, esto en el año 1931, debido a que en la historia los animales podían hablar y en aquel país estaba prohibido que ese tipo de personajes tuviera un diálogo como los humanos.

