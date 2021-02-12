El Diablo viste a la Moda y sus similitudes con otras películas de Anne Hathaway.

“El Diablo viste a la Moda” se ha convertido ya en una película emblemática del cine, en primera por su magnífica historia y en segunda por las actuaciones de sus protagonistas Meryl Streep y Anne Hathaway.

Sin embargo, esta cinta comparte algunos detalles que hacen guiños a otras películas en las que Hathaway ha participado, tales como "El Diario de la Princesa", "Batman: El caballero de la noche asciende" y "Pasante de Moda".

Nunca olvidaremos el radical cambio de Andy Sacks en “El Diablo viste a la Moda”, cuando sale echando tiros usando las botas Channel, pero esta no es la primera transformación de la actriz, pues sus personajes en “El Diario de la Princesa” y “Hechizada” también viven cambios que la hacen lucir más encantadora y popular.

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Otra coincidencia es, que tanto Andy como Mia tienen una mejor amiga llamada Lily. La de la princesa de Genovia es una compañera de la escuela y la de la asistente editorial es una curadora de arte.

Las sensuales botas negras altas es un gusto que comparten Andy y Selina Kyle, mejor conocida como Gatúbela en “El caballero de la noche asciende”.

¡La moda! Muchos de los personajes de Anne se caracterizan por ser unos apasionados de su trabajo y de la moda; para muestra la misma Andy y Jules de “Pasante de moda”.

La actriz tiene todo el potencial para ser de la realeza, por lo que no es casualidad que en diversas ocasiones haya dado vida a reinas, tal como lo hizo en “Alicia en el país de las Maravillas” y “Alicia a través del espejo” donde es la Reina Blanca, y como la princesa de Genovia en “El Diario de la Princesa”.

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A pesar de las similitudes, Anne Hathaway ha logrado dar un estilo diferente a sus personajes, haciéndolos únicos y entrañables.

¿Ya habías notado estas coincidencias?

No olvides disfrutar de “El Diablo viste a la Moda” el domingo 14 de febrero por la pantalla de Azteca 7.