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Amigos y Enemigos: aprenderán que Nada es lo que parece #PonleAl7

14 de abril - Will abre un perfil de citas en línea; Kate se ríe de eso, pero a la par comienza una lucha por ver quién tiene la mejor cita, ¿quién ganará?

Jules de Amigos y Enemigos

Escrito por: Azteca

Jules de Amigos y Enemigos

Para aprovechar su soltería, Will abre un perfil de citas en línea; Kate se ríe de eso, pero a la par comienza una lucha por ver quién tiene la mejor cita. 

         

Además, Kate contrata a Jules como asistente y trata de hacer muy buen trabajo, pero descubre que los regalos para sus amigos siempre los ha comprado quien ocupa ese puesto. 

         

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