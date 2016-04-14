Amigos y Enemigos: aprenderán que Nada es lo que parece #PonleAl7

Para aprovechar su soltería, Will abre un perfil de citas en línea; Kate se ríe de eso, pero a la par comienza una lucha por ver quién tiene la mejor cita.

Además, Kate contrata a Jules como asistente y trata de hacer muy buen trabajo, pero descubre que los regalos para sus amigos siempre los ha comprado quien ocupa ese puesto.

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