Amigos y Enemigos: Cyrano de Trainer Zac #PonleAl7 12:25 am
12 de abril - Kate sale con el entrenador de Will, pero nada sale bien. Luego se dan una segunda oportunidad con la ayuda de Will
Kate tiene una cita con Zac, entrenador de Will, pero no la disfruta nada. Por su lado, Zac se encuentra desconsolado tras recibir éste, su sexto rechazo. Así, le pide ayuda a Will y las cosas parecen cambiar favorablemente.
Mientras tanto, Andi y Bobby buscan a una niñera para que la mamá de Andi ya no se haga cargo de Charlie, pero tienen diferencias sobre a quién contratar.
Además, Lowell le pide a Jules que use un vestido de novia horrible porque es parte de una tradición familiar; ella no sabe si aceptar esto o confesar que no lo quiere.
Reúnete con Amigos y Enemigos y #PonleAl7 de lunes a viernes 12:25 am