Amigos y Enemigos: Pasta del señor amable #PonleAl7 12:25 am

Los chicos conocen a un amigo que Jules y Lowell tienen en común, y como les parece agradable quieren presentarle a una chica para que tenga una cita. Kate se propone.

Tras insistir constantemente, consigue su cometido y sale con él, pero algo parece no convencerle. ¿Qué será? ¿Bastará una cita para conocer a alguien?

Finalmente, Jules intenta deshacerse de las cosas de Lowell, pero Bobby mete su cuchara en la sopa.

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