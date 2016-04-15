Amigos y Enemigos: Pasta del señor amable #PonleAl7 12:25 am
15 de abril - Todos conocen a un amigo de Jules y Lowell, y como el chico es agradable buscan una chica para que salga con ella. Kate se propone
Los chicos conocen a un amigo que Jules y Lowell tienen en común, y como les parece agradable quieren presentarle a una chica para que tenga una cita. Kate se propone.
Tras insistir constantemente, consigue su cometido y sale con él, pero algo parece no convencerle. ¿Qué será? ¿Bastará una cita para conocer a alguien?
Finalmente, Jules intenta deshacerse de las cosas de Lowell, pero Bobby mete su cuchara en la sopa.
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